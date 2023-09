Randal Kolo Muani au PSG : la banderole acide des supporters de Francfort

"Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les supporters très à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin", avait assuré Randal Kolo Muani dans un entretien accordé à Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland. Toutefois, le joueur né à Bondy (Seine-Saint-Denis) avait souligné que le PSG lui avait fait une "offre record" et qu'un transfert était "une opportunité unique" pour lui.