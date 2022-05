PSG : Karim Benzema n'est "pas en colère" après la prolongation de Kylian Mbappé

Auparavant, c'est Carlo Ancelotti qui avait eu droit, en conférence de presse, à sa question sur la prolongation de Kylian Mbappé pour trois années supplémentaires au PSG. Comme son capitaine, l'entraîneur du Real Madrid avait expliqué avoir autre chose en tête que le non-transfert du Français. "On sait sur quoi on doit se concentrer. Nous ne parlons pas des joueurs des autres clubs et de leurs décisions", avait-il affirmé. "Nous pensons à bien nous préparer pour la finale de la Ligue des champions."