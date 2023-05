Un accord pour Messi en Arabie Saoudite ? "Il n'y a absolument rien", répond le père du joueur

"La vérité est unique et nous pouvons vous assurer qu'il n'y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n'y en aura pas jusqu'à la fin de la saison", a martelé Jorge Messi, avant de critiquer le traitement médiatique dont son fils fait l'objet. "Il me semble qu'il y a un manque de respect des personnes qui mentent de manière consciente et délibérée, sans fournir aucune preuve de leurs déclarations, et qui veulent transformer en nouvelles toute rumeur malveillante. Ils (les médias, ndlr) ne veulent pas qu'une vérité vienne gâcher leurs 'breaking news'". Un coup de gueule suffisant pour mettre sur pause les rumeurs ?