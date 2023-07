Mercato PSG : un an après son départ, la pépite Xavi Simons déjà de retour à Paris

Un petit tour aux Pays-Bas... et puis s'en va. Un an à peine après son arrivée au PSV Eindhoven, le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons quitte déjà le championnat de son pays natal, annonce son club ce dimanche 16 juillet dans un communiqué. Lié avec les Rood-witten (les Rouges et Blancs) jusqu'en 2027, il devrait signer dans les prochaines heures un contrat de quatre ans avec le Paris Saint-Germain, après y avoir évolué entre 2019 et 2022, surtout avec l'équipe de jeunes.