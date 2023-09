Kolo Muani officiellement Parisien : avec Mbappé et Dembélé, le PSG recrée l'attaque des Bleus

"Rien ne me choque, rien ne me dérange", avait commenté son sélectionneur Didier Deschamps, le lendemain, après l'avoir retenu parmi ses 23 Bleus amenés à disputer les matchs contre l'Irlande et en Allemagne, les 7 et 12 septembre. "Ce sont des situations qui peuvent avoir lieu, à l'approche de la clôture du marché des transferts", avait-il poursuivi, vantant la personnalité et les qualités footballistiques du natif de Bondy (comme Kylian Mbappé). "Je connais bien Kolo et je sais qu'il est respectueux."