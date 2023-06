"La réalité, ce n'est pas Internet" : attendu en Arabie saoudite, Karim Benzema fait une mise au point

"Pour l'instant, je suis ici, j'ai un entraînement demain (vendredi, ndlr), je prends du plaisir chaque jour et dimanche, j'ai un match" contre l'Athletic Bilbao, a rappelé "KB9", alors que la Cadena SER évoquait, le 31 mai, la préparation d'un hommage de la part de groupes de supporters pour fêter le possible départ de la légende tricolore aux 353 buts inscrits et 25 trophées remportés, dont cinq Ligues des champions et quatre Ligas.

"Je suis très fier de mon travail et je prends du plaisir vraiment à chaque entraînement, à chaque match. C'est le plus important : prendre du plaisir", a-t-il insisté. "Quand je vais à Valdebebas (le centre d'entrainement, ndlr), pour moi ce n'est pas du travail, et le jour où ça le deviendra, je dirai : 'Ça suffit'."