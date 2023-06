Mercato : trois choses à savoir sur Marcelino, le futur entraîneur de l'OM

Sur le papier, le CV de Marcelino est plus que respectable. Outre Huelva (2005-2007) et Valence (2017-2019), le technicien a entraîné le Racing Santander (2007-2008 puis 2011), le Real Saragosse (2008-2009), Séville (2011-2012), Villarreal (2013-2016), et Bilbao (2021-2022). Une expérience bien garnie... et 100% espagnole.

En débarquant sur la Canebière, Marcelino va connaître sa première expérience à l'étranger. Lui qui, en tant que joueur, n'avait déjà évolué qu'en Espagne. Un défi pour lui, un saut dans l'inconnu, aussi, pour l'OM, même s'il possède plusieurs références, dont deux trophées individuels de meilleur entraîneur de Liga et une Coupe du Roi soulevée en 2019.