Un Mondial raté et toujours pas de club : quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

L'un immortalisé, tout sourire, avec la Coupe du monde, l'autre sortant, en pleurs, la tête baissée. Au cours de la décennie écoulée, la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a électrisé les fans de ballon rond. Considérés comme les deux meilleurs joueurs de la planète, 12 Ballons d'Or à eux deux (sept pour l'Argentin, cinq pour le Portugais), ils ont suivi la même trajectoire, ne quittant jamais l'autre des yeux. Mais, depuis quelques mois, leurs chemins se sont séparés. Si on a retrouvé "la Pulga" des années barcelonaises au PSG, "CR7", lui, est en train de ternir sa légende, en endurant sa fin de carrière.

Revenu en héros à Manchester United à l'été 2021, il a quitté les Red Devils, avec pertes et fracas, un an et demi plus tard. Après une fin de première saison marquée par le décès de son nouveau-né en avril dernier, l'image du vainqueur de l'Euro 2016 s'est effritée. Il a connu un été pollué par les rumeurs de départ et une préparation effectuée loin de ses coéquipiers, alors en tournée en Asie. Une situation qui s'est envenimée au fil de ses "caprices", comme lors du succès face à Tottenham (2-0), le 19 octobre, où il a quitté le banc de touche et Old Trafford en plein match, car mécontent de ne pas entrer en jeu.