Zinedine Zidane au PSG ? "Ce serait formidable", juge Emmanuel Macron

"On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes (trois Ligues des champions avec le Real Madrid, ndlr) que nous convoitons beaucoup pour nos clubs", a-t-il déclaré à RMC Sport. "Ce serait formidable (...) pour le rayonnement du championnat et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français", a-t-il ajouté, affirmant ne pas avoir parlé avec l'ancien numéro 10 des Bleus, à qui il voue "une immense admiration".