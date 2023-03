"J’ai tout fait, ça va, ça suffit" : Michel Platini écarte toute ambition à la FFF

Interrogé sur ce qu'il ferait si on lui proposait un poste, Platini a répondu : "Mais personne ne viendra me chercher (…) Le pouvoir, ça se prend ou ça ne se prend pas et je n’ai aucune volonté de le prendre. J’ai assez donné, j’ai été vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j’ai tout fait, ça va, ça suffit, c’est bien."

Pour autant, le triple Ballon d'Or, aujourd'hui âgé de 67 ans, ne claque pas la porte au monde du football : "Mon histoire n’est peut-être pas terminée, il y a peut-être d’autres choses à faire dans le football. J’ai dit, la dernière fois, que s’il y avait une opportunité, quelque chose qui me plairait, je le ferais, mais pas aujourd’hui."