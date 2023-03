Mis en examen pour viol, qui est Achraf Hakimi, l'indispensable "Lion de l'Atlas" du PSG ?

Malgré un premier exercice prometteur, la démission de "ZZ" vient obscurcir son avenir madrilène. Persuadé d'être rétrogradé dans la Castilla, il comprend qu'il doit abandonner son rêve et partir s'il veut jouer au plus haut niveau. Après le Mondial 2018, où le Maroc est éliminé en phase de poules, Hakimi ne manque pas de prétendants. Le Borussia Dortmund flaire la bonne affaire. Les Borussen décrochent un prêt de deux ans. En Bundesliga, dans une équipe résolument portée vers l'avant, il s'épanouit sous les ordres de Lucien Favre. Doté d'une incroyable vitesse - il est flashé à 36,49 km/h en décembre 2019, un record en Allemagne -, il s'affirme comme l'un des tout meilleurs à son poste. "Hakimi est pour moi le meilleur arrière gauche de la Bundesliga", déclare, admiratif, le Ballon d'Or 1990 Lothar Matthäus.

Deux saisons, 73 matchs et 12 buts plus tard, le "BvB" ne lève pas sa clause d'achat, jugée trop élevée. Hakimi n'a toutefois pas le temps de repasser par Madrid. Obligé de dégraisser, les Merengues le vendent à l'Inter pour 43 millions d'euros. Son profil s'intègre parfaitement au 3-5-2 d'Antonio Conte, qui l'installe parmi ses intouchables. Sa polyvalence, sa vivacité, son jeu offensif et sa combativité en font l'un des joueurs les plus appréciés des tifosi. Même le Brésilien Ronaldo, idole des Nerazzurri, y va de son compliment. "C'est un joueur extraordinaire. Le Real a eu tort de le laisser partir, juge le Brésilien dans La Gazzetta dello Sport. C'est l'une des meilleures affaires de l'Inter sur les dix dernières années. De temps en temps, je me dis : 'Ronie, imagine-toi avec Hakimi.' Nous aurions été à une vitesse indécente."