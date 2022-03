En route pour le Mondial 2022 : quel calendrier pour les Bleus jusqu'au Qatar ?

Après cette parenthèse printanière sans compétition officielle, souhaitée par Noël Le Graët qui voulait depuis longtemps affronter des équipes africaines en amical, les coéquipiers d'Hugo Lloris s'attaqueront, en deux temps, à la défense de leur trône en Ligue des nations. En juin d'abord, juste avant de partir en vacances d'été. Le rendez-vous sera donné à Clairefontaine, probablement le 30 mai, deux jours après la finale de la Ligue des champions, relocalisée à Saint-Denis. Du 3 au 13 juin, ils disputeront les quatre premiers matchs, à un rythme soutenu d'une rencontre tous les trois jours. Dans l'ordre, les tenants du titre auront pour adversaires : le Danemark (le 3), la Croatie (le 6), l'Autriche (le 10) et, à nouveau, la Croatie (le 13).

Viendra ensuite une pause estivale bien méritée. Tous bronzés et reposés, ils se retrouveront à la rentrée de septembre, pour l'ultime trêve internationale, avant le coup d'envoi du Mondial 2022, avec les deux dernières journées de la phase de poules. Au programme : la réception de l'Autriche (le 22) et un déplacement au Danemark, trois jours plus tard, le 25.