Foot : avant le Mondial, Amnesty International interpelle les Bleus sur les conditions des travailleurs au Qatar

Depuis 2010 et l'attribution de l'événement planétaire à l'Émirat, plus de 6500 travailleurs migrants, qui "représentent plus de 90% de la main-d'œuvre", auraient perdu la vie sur les chantiers pharaoniques, lancés en vue du premier Mondial organisé au Moyen-Orient. Le décompte réalisé, en février 2021, par le très sérieux quotidien britannique The Guardian, démenti depuis par le Qatar, ne présentait toutefois que d'une fourchette basse, en raison de l'extrême opacité des autorités locales.

Une situation dramatique dont Amnesty a alerté à plusieurs reprises la Fédération française de football (FFF). Le 15 décembre dernier, une immense bâche a été déployée sur le siège de l'instance du football tricolore "pour siffler sa faute et la mettre face à ses responsabilités". Finalement, après plusieurs mois de tractations et d'actions, l'ONG qui promeut le respect de la Déclaration universelle des droits de l'Homme a obtenu, le 19 avril, un rendez-vous avec les dirigeants français. Une réunion "positive" lors de laquelle le "message" a été "compris et bien perçu". Mais qui n'est pas vu comme une fin en soi.