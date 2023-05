Mondial féminin de foot : coup dur pour les Bleues après le forfait de l'attaquante Delphine Cascarino

"Je souffre d'une rupture partielle du ligament croisé et je vais donc devoir me faire opérer dans les jours à venir. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir participer à la Coupe du monde cet été avec mes coéquipières que je supporterai d'ici. Un long chemin m'attend pour revenir plus forte", a expliqué la joueuse dans un message posté sur son compte Instagram jeudi 25 mai. "C'est une grande tristesse pour elle et pour l'Équipe de France. Nous allons tout faire pour qu'elle soit très fière de nous", a réagi le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, ajoutant : "Elle va nous manquer".

La saison de la Lyonnaise a pris fin dimanche à la suite d'un contact avec la Parisienne Elisa De Almeida lors de l'affiche du championnat et "finale" de la D1 au Parc des princes. Les larmes de la N.20 de l'OL avaient laissé craindre le pire, qui a été confirmé après plusieurs examens médicaux. Les délais d'indisponibilité liés à ce type de blessure rendent impossible sa présence en Océanie, en juillet et en août. Selon un communiqué médical de son club, la joueuse sera "absente des terrains pour plusieurs mois".

La désillusion est sévère pour l'attaquante. Remplaçante au Mondial de 2019 en France, elle était par la suite devenue un cadre indéboulonnable des Bleues, avec 56 sélections et 14 buts. À 26 ans, elle était perçue comme un des principaux atouts dans la quête d'un premier titre international chez les féminines.