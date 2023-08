Coupe du monde féminine 2023 : l'Angleterre élimine l'Australie et rejoint l'Espagne en finale

Une première. Les Anglaises, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées ce mercredi 16 août pour la première finale de Coupe du monde de leur histoire contre l'Espagne, en éliminant l'Australie (3-1). Les "Lionesses", 4es au classement Fifa, mettent fin à leur malédiction : en six participations, l'Angleterre n'avait jamais atteint une finale : l'équipe avait fini troisième en 2015 puis quatrième en 2019.

Comme la Norvège (1993 et 1995) et l'Allemagne (2001, 2003, 2005, 2007, 2009), l'Angleterre pourrait enchaîner deux titres consécutifs, avec l'Euro et la Coupe du monde. La sélectionneuse Sarina Wiegman, déjà finaliste de la Coupe du monde avec les Pays-Bas en 2019, retrouve donc la finale, après avoir remporté l'Euro l'année dernière, avec les Anglaises.