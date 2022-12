Acteur et chanteur : l'autre vie du "Roi" Pelé loin des terrains

"Parlez-en à votre médecin. Moi, j'en parlerais". En 2002, à 62 ans, Pelé apparaît au beau milieu du Maracana, stade où il avait marqué son millième but 33 ans plus tôt. Mais il n'est pas question de football. En voix off, il évoque le tabou des troubles de l'érection, dans une publicité pour le Viagra qui a fait couler beaucoup d'encre. "Je n'en ai jamais pris, je n'en ai jamais eu besoin", a-t-il affirmé plus tard, à l'âge de 70 ans.

Homme de pub, Pelé a aussi prêté son image à des marques de boissons, de vêtements, de téléphones mobiles, mais aussi de jeux vidéos. Au début des années 80, on le retrouve aux côtés du pilote Mario Andretti et du basketteur Kareem Abdul-Jabbar, et même manette à la main pour vanter les mérites de la console de jeux Atari 2600. Il était sur tous les terrains.