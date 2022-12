Coups du sombrero, feinte inédite... Pelé en quatre actions de génie

Quatre actions de génie peuvent résumer sa légende. La première, le 29 juin 1958. Alors âgé de 17 ans, Pelé dispute sa première Coupe du monde avec la Seleção. Et se hisse en finale. Le joueur de Santos se paie même le luxe de marquer, creusant ainsi l'écart à 3 à 1 face à la Suède pour se rapprocher du Graal. On joue la 55e minute, lorsque Nilton Santos centre vers le numéro 10 posté à l'entrée de la surface de réparation. L'attaquant brésilien s'élève pour contrôler le ballon de la poitrine au niveau de la tête de son vis-à-vis, réussit après le rebond un coup du sombrero par-dessus un second défenseur suédois avant de reprendre de volée le ballon qui termine au fond des filets.

En trois touches de balle, d'une vivacité et d'une précision incroyables, ce funambule brésilien ne sait pas encore qu'il a marqué le plus beau but de l'Histoire dans une finale de Coupe du monde, ni même qu'il est le plus jeune buteur à ce stade de la compétition. Un record toujours actif à ce jour.