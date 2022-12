Le 19 novembre 1969 : le jour où Pelé a inscrit son millième but

Finalement, l'arbitre place le ballon sur le point de craie et Pelé, tranquille, les mains sur les hanches, s'élance enfin. Après une "paradinha" - un ralentissement de sa course au dernier moment -, il ouvre son pied et trompe sur sa droite Andrada, qui avait pourtant bien lu son tir et marque un historique 1000e but.