Football : Sinisa Mihajlović, le roi des coups francs, est décédé

Dans un communiqué transmis à la Gazzetta dello Sport, la famille de l’ancien footballeur et entraîneur a évoqué le "décès injuste" de Sinisa Mihajlović à l'âge de 53 ans, "un homme unique, un professionnel extraordinaire, serviable et bon envers tout le monde", emporté par la leucémie contre laquelle il luttait depuis 2019.

Défenseur de classe mondiale au sommet de sa carrière, Sinisa Mihajlović a débuté sa carrière dans le championnat yougoslave dès l’âge de 17 ans, avant d’exploser aux yeux du monde entier lors de son passage à l’Étoile rouge de Belgrade. Deux saisons, entre 1990 et 1992, durant lesquelles il remportera notamment la Coupe des clubs champions face à l’Olympique de Marseille, en 1991. Un sacre qui lui permis de rejoindre l’AS Roma un an plus tard, avant de passer dix saisons entre la Sampdoria, entre 1994 et 1998, et la Lazio Rome, de 1998 à 2004.

Durant ces nombreuses années au haut niveau, Sinisa Mihajlović a pu construire sa réputation de joueur de classe mondiale grâce à son impact défensif, mais surtout grâce à sa qualité de frappe sur les coups francs. Souvent classé parmi les meilleurs tireurs de coups francs de l’histoire du football aux côtés de Juninho, le Serbe détient plusieurs records dans le domaine : à ce jour, il possède le record de coups francs inscrits dans l’histoire du championnat italien, avec 28 buts, et fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant inscrit 3 buts sur coup franc au cours d’une rencontre, à face à la Sampdoria (5-2), le 13 septembre 1998.