Football : N'Golo Kanté ne participera pas à la Coupe du monde au Qatar

Il y a un peu plus d'une semaine, alors qu'il semblait sur le point de reprendre la compétition après avoir renoué avec les entraînements collectifs, l'entraîneur Graham Potter l'avait laissé de côté pour le déplacement à l'AC Milan en Ligue des champions. "N'Golo a eu une réaction lors d'un entraînement, donc on attend plus d'informations là-dessus", avait indiqué le coach, en conférence de presse d'avant-match.

"C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera", avait-il ajouté. Quelques jours plus tard, avant le déplacement à Aston Villa, samedi en Premier League, il avait reconnu être "inquiet" face à cette "rechute dans les derniers stades de la convalescence". "Historiquement, il y a des choses qui sont arrivées qui sont inquiétantes et on doit en avoir le cœur net", avait-il poursuivi, en référence aux nombreuses absences de Kanté ces dernières saisons.