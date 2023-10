EN DIRECT - Newcastle-PSG : Paris à la recherche de l'efficacité perdue

On s'attend à (beaucoup) mieux du PSG. Accrochés par la lanterne rouge Clermont (0-0), le week-end dernier, une semaine seulement après avoir cartonné l'OM (4-0), les Parisiens ont semblé en dedans. Muselée par de vaillants Clermontois, porté par leur gardien formé à Paris Mory Diaw, la bande à Kylian Mbappé, de retour après être sorti sur blessure lors du Classique, a échoué à rentrer d'Auvergne avec les trois points. Pas de quoi préparer au mieux avant le déplacement en Angleterre, mercredi 4 octobre (à 21h, en live commenté sur TF1info), pour affronter Newcastle en Ligue des champions.

Deux semaines après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-0), qui avait impeccablement lancé sa campagne européenne, le club de la capitale va devoir retrouver son efficacité dans la surface de vérité pour faire la décision. D'autant que l'équipe entraînée par Luis Enrique est attendue de pied par des Magpies, privés de plusieurs cadres mais qui viennent d'enchaîner une troisième victoire d'affilée en battant Burnley (2-0) et restent sur cinq matchs sans but encaissé. À St James' Park, l'antre de Newcastle, le PSG aura fort à faire pour confirmer ses bons débuts en C1 et conforter sa place de leader du groupe F.