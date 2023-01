Football : non, Kylian Mbappé n'est pas le joueur le plus cher au monde

Kylian Mbappé doit, lui, se contenter de la troisième marche du podium (190,7 millions d'euros). Le joueur du Paris Saint-Germain, qui vient de souffler sa 24e bougie, réussit tout de même l'exploit d'être le seul joueur, parmi les neuf premiers, à être âgé de plus de 22 ans. Une performance remarquable lorsque l'on sait que ce genre d'estimation est d'abord et avant tout spéculative, centrée autour du potentiel. Autrement dit, à talent équivalent, plus l'âge d'un joueur est faible, plus il a de chances de se hisser au sommet. Le prodige tricolore paye aussi son contrat qui ne court que jusqu'en juin 2024, là où ses concurrents britanniques ont un bail qui s'étire respectivement jusqu'à l'été 2025 et 2027.

Le Norvégien Erling Haaland, qui empile les buts depuis son arrivée en Premier League à Manchester City (33 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues), n'est que cinquième (174,9 millions d'euros).