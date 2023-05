"Nous sommes tous Vinicius" : le Real Madrid au soutien de l'attaquant victime d'insultes racistes

À la 20e minute, en référence à son numéro de maillot, quelques chants en son honneur ont été lancés. Tout le public s'est alors fendu d'une minute d'applaudissements. Assis en tribunes, Vinicius Jr s'est levé pour remercier ses supporters en levant le pouce et en applaudissant à son tour. "Je vous aime !!! Merci, merci et merci !", a tweeté le Brésilien, après le match remporté par le Real Madrid, grâce à son compatriote Rodrygo, qui lui a dédié son but (89e) en célébrant poing levé et tête baissée.