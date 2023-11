Nice leader invaincu de Ligue 1 : pourquoi ça plane si bien pour les "Aiglons"

"C'est très solide", a salué au micro de Prime Video l'entraîneur Francesco Farioli, qui a su redonner de l'allant au projet sportif azuréen, balayant ainsi les doutes suscitées au moment de sa prise de poste. "On crée beaucoup et on concède très peu d'occasions." "Ce qui me rend le plus fier, sur ce match (contre Rennes, ndlr), c'est notre capacité à enfiler des habits différents", s'est-il félicité après coup. "On a mis le costume parfois. Mais on a aussi su mettre le bleu de chauffe quand il le fallait." Un sens du devoir applaudi par le coach italien. "On est une équipe de travailleurs et de gars qui veulent tout donner sur le terrain."

Une vision claire, mais pourtant à contre-courant du chemin tracé, au mois de juillet, par Florent Ghisolfi. "On veut un entraîneur qui mette en place un football attractif, offensif, basé sur la possession", expliquait le directeur sportif niçois lors de la nomination de Francesco Farioli. Trois mois plus tard, la réalité du terrain est tout autre : les "Aiglons" n'ont marqué que 13 petits buts. Un total assez faible mais qui suffit à leur bonheur. Et pour cause : quand Nice marque, Nice gagne.