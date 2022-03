Football : OL-West Ham en quarts de finale de Ligue Europa, l'OM défiera le PAOK Salonique en C4

Le tirage au sort a rendu son verdict. Solide vainqueur du FC Porto (0-1, 1-1), l'Olympique lyonnais va affronter West Ham en quarts de finale (7 et 14 avril) de la Ligue Europa. Les Rhodaniens, décevants en championnat (seulement 10e) partiront favoris face aux Londoniens, d'autant plus avec un match retour au Groupama Stadium. Ils devront toutefois se méfier du club britannique, actuel 6e de Premier League et tombeur, au tour précédent, du FC Séville. D'ailleurs, les Hammers disposent de plusieurs joueurs de talent dans leur effectif, du gardien tricolore Areola au vétéran ukrainien Yarmolenko en passant par le créatif Benrahma ou l'intenable Rice.