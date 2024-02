OL-OGC Nice : un bus de supporters niçois touché par une pierre, un blessé

De retour du match OL-Nice en Ligue 1, un bus de supporters niçois a eu le pare-brise traversé par une pierre sur l'autoroute A46 dans la nuit de vendredi à samedi. L'incident a fait un blessé.

Sur le réseau social X, l'OGC Nice a apporté "tout son soutien au Club des Supporters", et appelé "les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont les conséquences auraient pu être dramatiques". De retour de Lyon, où son équipe venait de perdre 1-0 face à l'Olympique lyonnais pour l'ouverture de la 22e journée de Ligue 1, un bus de supporters niçois a été touché par une pierre et l'un de ses occupants blessé. Ce dernier n'a pas souhaité être pris en charge.

L'incident s'est déroulé vers 0H45 samedi sur l'A46, dans le sens nord-sud à proximité de l'aire de Communay. Le bus, qui transportait une trentaine de supporters niçois et deux chauffeurs, a été touché par une pierre, vraisemblablement lancée depuis un pont, qui a traversé le pare-brise et touché un passager, a expliqué la préfecture du Rhône à l'AFP samedi matin. Le véhicule s'est arrêté sur l'aire d'autoroute le temps de l'intervention des policiers et sapeur-pompiers, avant de reprendre sa route. Les investigations sont en cours.

"L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à l’OGC Nice et ses supporters"

"Aucune rivalité sportive ne justifie un tel comportement. Les supporters niçois et leurs chauffeurs ont évité ce qui aurait pu être un terrible accident alors qu'ils se trouvaient sur l'autoroute", a écrit la préfète du Rhône sur X. "La police poursuit ses recherches afin de présenter le.s auteur.s devant la justice", a-t-elle assuré.

"Nous condamnons vivement toute violence et espérons que les auteurs de ces actes seront retrouvés et poursuivis. L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à l’OGC Nice et ses supporters", a également posté sur X Laurent Prud'homme, directeur Général de l’Olympique Lyonnais.