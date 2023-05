"On a un temps de retard" : le choix du stade pour la finale de la Coupe de France féminine fustigé

Annoncés en tribunes, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le sélectionneur, Hervé Renard, devraient constater, avec regret, cette affluence volontairement contenue. Avant et après son deuxième match à la tête des Bleues, face au Canada (2-1) au Mans, le double vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015) avait lancé un appel au public pour garnir davantage les tribunes. "On doit tous aller dans cet élan qui doit permettre au football féminin d'avancer (...) pour grandir comme il grandit en Angleterre et en Allemagne", avait-il expliqué. Encore faut-il un terrain de jeu digne de ce nom…