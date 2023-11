Valse des entraîneurs, lanterne rouge de Ligue 1... où va s'arrêter la chute de l'OL ?

Bon dernier de Ligue 1, avec une seule victoire en 12 journées, l'Olympique lyonnais s'est séparé, jeudi 30 novembre, de Fabio Grosso, deux mois seulement après son arrivée. Le club de John Textor, englué dans une crise sportive profonde, semble se rapprocher, week-end après week-end, d'une inexorable descente en Ligue 2.

Qui aurait pu croire que l'Olympique lyonnais tomberait si bas ? Pas grand-monde, même si, avec le recul que l'on a désormais, la préparation (4 défaites en 5 matchs, 2 buts marqués) ne laissait présager rien de bon. Ce qui a suivi depuis n'en est que l'affligeante confirmation. Rentré dans le giron de John Textor, qui a pris le relais de l'historique Jean-Michel Aulas, le club phare des années 2000, septuple champion de France entre 2002 et 2008, s'enfonce dans la crise. La mise à pied de Fabio Grosso, actée jeudi 30 novembre, illustre - si on en doutait encore - que plus rien ne tourne rond du côté de Lyon.

Intronisé mi-septembre, à la place de Laurent Blanc, limogé après un début d'exercice fatal (3 défaites, 1 nul), le champion du monde 2006 avec l'Italie n'aura tenu que sept matchs sur le banc lyonnais. Un passage express qui fait de lui l'entraîneur le plus éphémère de l'histoire de l'OL. Un sombre record que le premier joueur italien à avoir porté le maillot des Gones (2007-2009) aurait sans doute préféré laisser à Sylvinho, écarté en 2019 après 12 rencontres à la tête de l'équipe première.

Dans l'attente d'un nouveau coach, qui sera déjà le troisième de l'ère Textor en moins d'une demi-saison, l'intérim a été confié à Pierre Sage, l'actuel directeur du centre de formation. Ce dernier, assisté de Jérémie Bréchet, s'est vu confier la mission de redresser Lyon, à deux jours d'accueillir Lens, samedi 2 décembre (17h) et à six jours du déplacement à Marseille, pour le match contre l'OM, qui avait été reporté en raison du caillassage du bus lyonnais et de la grave blessure de Fabio Grosso.

Deux matchs en forme de tournant pour les Lyonnais, embourbés dans une crise de résultats (1 victoire, 4 nuls et 7 défaites en 12 journées). Car plus que jamais, la lanterne rouge de Ligue 1, qui pointe à cinq unités de Toulouse, premier non barragiste, a besoin d'un sursaut si elle veut voir le spectre de la relégation - qui serait une première depuis 1983 - s'éloigner.

Un retour en Ligue 2 que John Textor avait tourné au ridicule, après la débâcle contre Clermont (1-2). Interrogé sur le risque de descendre, le propriétaire américain avait balayé cette éventualité. "Cette équipe ne court pas le risque d'une relégation. (...) Quiconque voudrait parler de relégation répand juste de la peur, des histoires...", avait-il assuré. "C'est un peu une blague." "Personne n'est inquiet", poursuivait l'homme d'affaires de 58 ans, malgré une situation comptable déjà plus qu'alarmante.

"La descente, ça n'arrive pas qu'aux autres", lui rappelait, au contraire, l'ancien capitaine lyonnais Maxime Gonalons (2009-2017), qui joue chez le voisin auvergnat. "Il faut qu'ils restent vigilants, qu'ils montrent du caractère, qu'ils s'accrochent."

Inconscient ou débordé par la situation, le boss de l'OL, dont la méconnaissance du ballon rond irrite les supporters, est en train de conduire un monument du football français à sa perte. Tout du moins, s'il continue sur cette voie escarpée. Après 12 journées, Lyon ne compte qu'une seule victoire (1-0 à Rennes, le 12 novembre). Jamais le club n'avait connu pire début de saison. Selon Opta, le spécialiste des datas, la probabilité qu'il soit relégué avant la 1ʳᵉ journée n'était que de 0,07 %. Avant le nouveau revers à Lille (2-0), le 7ᵉ de la saison, elle atteignait 23,8%. Soit près d'une chance sur quatre de tomber en Ligue 2.

Et qu'on se le dise, ce n'est ni le calendrier des semaines à venir - Lens, Marseille, Toulouse, engagé dans la lutte pour le maintien, et Monaco - ni le contexte sportif et extra-sportif qui sont de nature à rassurer. Le vestiaire est, dit-on, divisé, morcelé, comme en témoignent les fuites, révélées par RMC Sport, qui ont poussé Fabio Grosso à se lancer dans une chasse à la taupe. De quoi détourner l'équipe de son vrai combat : survivre dans l'élite. Sur le terrain, aucune équipe-type ne ressort. Ni Laurent Blanc ni Fabio Grosso n'ont su insuffler - faute de moyens et/ou de temps - une direction ou des principes de jeu.

Les départs de Castello Lukeba, patron de la défense lyonnaise, et de Bradley Barcola, parti au PSG, n'ont pas été compensés. Pis, l'OL s'est affaibli en recrutant à tour de bras à l'étranger, accumulant une horde de joueurs incapables d'évoluer ensemble.

Un mercato (ou rien) pour se sauver

Voyant les signaux virer au rouge, un par un, John Textor s'est mis en tête qu'il allait tout régler cet hiver. Selon L'Équipe, il a prévu une enveloppe de 50 millions d'euros à dépenser au mercato. "Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe", assurait-il, le 1ᵉʳ octobre, dans une lettre écrite aux supporters. Notamment en allant piocher au Brésil, où la galaxie Eagle Football, qu'il détient, est propriétaire de Botafogo.

Au-delà du résultat plus qu'incertain de ce all-in, qui a tout d'un geste désespéré, faut-il encore qu'il puisse le tenter. Surveillé par la DNCG, le gendarme financier du football français, le dirigeant américain n'est, pour l'instant, pas libre de ses mouvements. Mercredi 29 novembre, la commission indépendante de la Ligue de football professionnel (LFP) a repoussé la levée des sanctions de contrôle des transferts et de la masse salariale qui impactent l'OL depuis le 4 juillet. Un sursis à statuer, annoncé par l'instance, qui semble aller, si ce n'est dans le bon, dans le sens de Textor, dont Le Progrès dit qu'il chercherait une porte de sortie à Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui lui coûteraient trop cher. À moins que David Friio, qui vient de quitter l'OM et va prendre la tête du sportif, vienne imposer sa vision et ses choix. En capitaine d’un projet qui en a cruellement besoin.