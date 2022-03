OL : Tetê, un ailier brésilien en provenance d'Ukraine

Une première en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais a officialisé jeudi le recrutement de Mateus Martins, dit "Tetê". L'ailier brésilien s'est engagé sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin prochain. "On travaille aussi sur le moyen terme, car on souhaiterait qu'il reste à l'issue de la saison", a précisé Vincent Ponsot, directeur général du club rhodanien lors de sa présentation à la presse. "J'ai hâte de jouer. J'ai envie de retrouver le terrain et de jouer au foot. Les dernières semaines ont été difficiles et j'en vois le bout", a, de son côté, affirmé le principal intéressé.