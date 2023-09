Gennaro Gattuso à l'OM, une nomination qui pose question

Annoncé à Lyon, avant que les Gones ne se rabattent sur son compatriote Fabio Grosso, Gennaro Gattuso a donc accepté de poser ses valises à Marseille. Mais pour combien de temps ? Nul le sait vraiment, pas même lui. Et pour cause, depuis qu'il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2013, "Rino" a écumé les bancs de touche européens. En dix ans, il a connu huit clubs (Sion, Palerme, OFI Crète, Pise, Milan, Naples, Valence). Pour la faire courte, l'ancien coach de Valence n'est jamais resté plus de deux ans à la tête d'un club qu'il a dirigé. À Milan (2017-2019) et à Naples (2019-2021), ses deux plus longues expériences, où il avait été appelé pour jouer le pompier de service (tiens donc), il a pris la porte à chaque fois après 18 mois.

S'il a dépoussiéré son armoire à trophées, en soulevant une Coupe d'Italie avec le Napoli en 2020, son seul titre en tant qu'entraîneur à ce jour, il s'est surtout distingué par son instabilité. Son passage express à la Fiorentina à l'été 2021 en est la parfaite illustration. Mécontent du mercato florentin, il avait claqué la porte du club au bout de 23 jours seulement, sans avoir dirigé le moindre match. Un côté imprévisible qui a de quoi inquiéter, mais dont Longoria a fait fi, lui qui est habitué à user un entraîneur par saison (Jorge Sampaoli et Igor Tudor). Entre eux, c'est déjà écrit : ce n'est pas fait pour durer.