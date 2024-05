OM-Atalanta : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale aller de Ligue Europa ?

Malgré une saison pénible sur la scène nationale, l'Olympique de Marseille est qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa. La première manche se dispute ce jeudi (21h) au stade Vélodrome dans une ambiance qui s'annonce brûlante. Une rencontre à suivre en direct à la télévision sur M6 et Canal+Foot.

"On va y aller en finale, les gars ! On va tout donner jusqu'au bout ! On est encore en vie !", a clamé Samuel Gigot, après la victoire de l'Olympique de Marseille contre le RC Lens (2-1), dimanche. Après une saison éprouvante - marquée par plusieurs crises internes, des résultats en dents de scie et le départ de deux entraîneurs -, le club phocéen est qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa.

Et il compte bien tout donner pour s'offrir sa deuxième finale continentale de la décennie, après celle perdue largement contre l'Atlético de Madrid en 2018 (0-3). Pour cela, les coéquipiers de Jordan Veretout doivent absolument prendre un maximum d'avance lors du match aller contre l'Atalanta Bergame au Stade Vélodrome, ce jeudi (21h).

C'est une ville entière qui va jouer une demi-finale de Coupe d'Europe Jean-Louis Gasset

L'OM n'a plus remporté le moindre titre depuis 2012 et a probablement fait une croix sur une qualification en Ligue des champions - pointant à une décevante 7ᵉ place de Ligue 1, à 11 points de Lille, 4e. Mais il peut encore espérer faire coup double en allant au bout de cette C3 au plateau relevé. "On est content de pouvoir jouer cette demi-finale contre une équipe très forte. Mais on ne doit pas se contenter de ce bonheur. La demi-finale n'est pas l'objectif, c'est le chemin vers la finale et vers la possibilité de gagner un titre", a rappelé le président marseillais Pablo Longoria.

Il s'agit aussi de l'opportunité de faire vibrer une ville entière, en manque de résultats depuis l'arrivée des Qataris à Paris. "L'impression que j'ai, c'est que ça n'est pas qu'un club. C'est une ville entière qui va jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. On ne peut pas faire un pas sans que quelqu'un nous en parle. Voilà ce que je ressens. On est fiers de notre parcours et ça ne concerne pas que le club, mais toute la ville", s'est félicité Jean-Louis Gasset. Il faudra au moins ça pour écarter l'Atalanta Bergame, une équipe solidement établie sur la scène continentale depuis plusieurs années et qui a éliminé Liverpool au tour précédent…

La demi-finale aller de Ligue Europa OM-Atalanta est à suivre en direct à la télévision sur M6 et Canal+Foot. Le coup d'envoi sera donné à 21h.