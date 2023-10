Sanctions, match à rejouer, soupçon de guet-apens… les questions qui se posent après le report du match OM-OL

Selon toute vraisemblance, le match devrait être rejoué à une date ultérieure, qui sera définie après l'étude approfondie des calendriers de Marseille, qui joue la Ligue Europa, et Lyon. Arrêté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, le match OL-OM de novembre 2021, déjà reporté, avait été rejoué deux mois plus tard, en février 2022. La Commission des compétitions, qui statuera jeudi 19 octobre, pourrait acter un report au mercredi 6 décembre. Cette date, la première de libre dans le calendrier, semble la plus crédible pour accueillir cette rencontre. Pour l'Olympique de Marseille, elle serait placée entre la réception de Rennes au Vélodrome (week-end du 2-3 décembre) et le déplacement à Lorient (week-end du 9-10 décembre). Pour l'Olympique lyonnais, ce match aurait lieu entre un déplacement à Lens et la réception de Toulouse au Groupama Stadium. Reste à savoir si la rencontre sera disputée au Vélodrome ou délocalisée, jouée à huis clos ou non.