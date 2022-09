Football : opéré au genou droit, Paul Pogba voit sa participation au Mondial 2022 remise en question

Une opération réalisée quelques heures après que l’international français a arrêté son entraînement avec les Bianconeri, comme l’a expliqué Massimiliano Allegri en conférence de presse, en marge de l’affrontement avec le Paris Saint-Germain : "Paul Pogba est sorti ce matin s'entraîner, mais il s'est arrêté et a décidé de se faire opérer".

Les médias italiens évoquaient lundi une indisponibilité de l'ordre de six à huit semaines, ce qui, en théorie, permettrait au champion du monde 2018 de pouvoir in extremis être inclus par Didier Deschamps dans la liste des Bleus, avec qui son dernier match remonte au 29 mars et un succès sur le score fleuve de 5-0 contre l’Afrique du Sud.