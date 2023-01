Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes, le PSG "forcé à quitter sa maison"

"Le PSG a déjà investi plus de 85 millions d'euros pour entretenir le Parc des Princes, et s'est engagé à investir 500 millions d’euros supplémentaires", rappelle le club parisien, par la voix de son porte-parole. "Notre projet est d'offrir aux fans, et à tous les Parisiens, un stade performant afin de permettre au PSG de se développer et de jouer au plus haut niveau."