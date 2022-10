630 millions d'euros sur 3 ans : les détails du contrat XXL signé par Kylian Mbappé au PSG

Les chiffres avancés n'ont pas été confirmés par l'entourage du joueur et ne sont pas fournis (du moins officiellement) par son club. Pour autant, les détails concordent avec certains éléments déjà relayés par la presse au cours des derniers mois. La durée du contrat signé à la mi-mai, par exemple, est bien de deux ans, avec une troisième année en option. Il est important de souligner que seul le joueur pourra décider d'activer ou non cette option, ce qui ouvre de fait la porte à un départ libre de Paris dès l'été 2024.

Mais Le Parisien apporte d'autres éléments : ce nouveau contrat, apprend-on, "a été construit autour de trois axes : le salaire et deux formes de prime". La rémunération du Français sera fixe, à hauteur de 72 millions d’euros brut par an. Cela signifie 6 millions d’euros brut par mois, et 2,7 millions net après impôts. Un montant triplé par rapport à ses précédents émoluments. Viennent ensuite les primes, et celle à la signature en premier lieu. Elle s'élèverait à 180 millions d'euros brut, une somme garantie et versable en trois fois. Pour compléter tout cela, une prime de "fidélité" aurait été prévue lors des négociations. Au montant croissant, elle serait de 70, puis 80 et 90 millions d'euros brut, dans l'hypothèse où Mbappé lèverait l'option pour honorer sa troisième année de contrat. Une manière d'inciter le buteur à prolonger l'aventure parisienne et de décourager les clubs qui tenteraient de l'enrôler.