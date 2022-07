PSG : la Liga demande l'abrogation du contrat de Mbappé devant la justice française

La Liga demandait au TA "de bien vouloir annuler les décisions administratives" de "l'homologation du contrat" de Mbappé par la Ligue professionnelle de football (LFP) ainsi que "le refus" de la DNCG "de prendre des mesures à l'égard du PSG", décision remontant au 21 juin 2021.

Selon Me Branco, le PSG n'a pas respecté les "critères et indicateurs prévus par les règlements de la LFP et de la DNCG ainsi que ceux édictés par l'UEFA" à travers les règles du fair-play financier. Selon lui, cela a "généré un préjudice important et direct à l'encontre du requérant, La Liga".