"On garde espoir" : Paul Pogba assure qu'il va "revenir au top" malgré une année "très compliquée"

Paul Pogba explique qu'il va désormais lui falloir être "patient" et assure que "mentalement, ça va beaucoup mieux". Le footballeur joue de nouveau dans les rangs de la Juve depuis l'été dernier après six ans passés à Manchester United. Mais il a souffert d'une blessure au genou droit dès le mois de juillet, pendant la préparation de la saison. Cette blessure a nécessité une opération début septembre et l'a privé du Mondial-2022.

Indisponible jusqu'en février il a de nouveau dû s'arrêter un mois en mars après une blessure à la cuisse droite. Il trouvait enfin un peu de régularité depuis mi-avril quand il s'est de nouveau blessé le 14 mai, lors de sa première titularisation de la saison. Blessé aux quadriceps de la cuisse gauche, sa saison est probablement finie.