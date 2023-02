Foot : après onze mois d'absence, Paul Pogba de retour en compétition avec la Juve

Paul Pogba, l'un des cadres les plus influents des Bleus et relais privilégié du sélectionneur, revient dans la course au meilleur moment alors que Didier Deschamps doit annoncer le 16 mars sa liste en vue du début des qualifications pour l'Euro-2024 contre les Pays-Bas (24 mars) et l'Irlande (27 mars).

En reprenant la compétition, le champion du monde 2018 espère aussi effacer une année 2022 particulièrement agitée en dehors des terrains. Le Français a en effet subi les conséquences d'une rocambolesque affaire après avoir été la cible de tentatives d'extorsion de la part de certains de ses proches, se chiffrant à 13 millions d'euros.