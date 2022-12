Pour la première fois depuis la Coupe du monde, Mbappé répond aux provocations d'Emiliano Martinez

Interrogé à propos des moqueries qu'il a subies lors des célébrations des joueurs de l'Argentine, le joueur de 24 ans a botté en touche. "Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club", affirme-t-il. "Et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matchs", ajoute-t-il. "J'ai discuté avec (Leo Messi) après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur", conclut-il.