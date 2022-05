Pour suivre les Bleus pendant la Ligue des nations et l'Euro-2024, ce sera sur TF1 et M6

"Nous nous réjouissons de ce nouvel accord qui prolonge notre partenariat historique avec l’Équipe de France de Football et traduit notre ambition d’offrir en clair et au plus grand nombre une exposition majeure du meilleur du football européen, via la retransmission de la Ligue des Nations et dans la perspective de l’UEFA Euro 2024 et la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, dont le groupe sera le diffuseur exclusif en clair", a réagi François Pellissier, Directeur Général Adjoint Sport et Business du Groupe TF1. "De surcroît, le Groupe TF1 est très fier d’être également le diffuseur exclusif en clair de l’UEFA Euro féminin 2022 qui se déroulera du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre", a-t-il ajouté.