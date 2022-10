Cristiano Ronaldo écarté par Manchester United : bientôt le clap de fin ?

Ça sent la fin. Et sans doute pas celle qu'il espérait. Revenu en héros à Manchester United à l'été 2021, Cristiano Ronaldo voit le conte de fée tourner au cauchemar. Et son dernier "caprice" en date ne fait qu'envenimer une situation devenue intenable. De nouveau laissé sur la touche lors de la victoire face à Tottenham (2-0), mercredi 19 octobre, le Portugais a quitté, rouge de colère, le banc des remplaçants, et même Old Trafford selon The Athletic, avant la fin du match, sans attendre ses coéquipiers. Une attitude "inexcusable" et "égoïste", épinglée virulemment par la presse britannique, scandalisée par son comportement.

Un état d'âme que les Red Devils n'ont pas laissé passer. En accord avec leur entraîneur Erik ten Hag, les dirigeants mancuniens ont sévi en prenant la décision d'écarter "CR7" du groupe professionnel. "Cristiano ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United pour le match de samedi (18h30) contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match", ont-ils communiqué, agacés semble-t-il par les gestes d'humeur à répétition du quintuple Ballon d'Or. Fin juillet, lors de la pré-saison, il avait déjà quitté Old Trafford avant la fin de la dernière rencontre amicale contre le Rayo Vallecano (1-1).