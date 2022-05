VIDÉO - Insulté et provoqué, Patrick Vieira passe ses nerfs sur un supporter adverse

Les images captées par Sky Sports montrent le champion du monde 1998 tenter de regagner les vestiaires. Sur son chemin, il est chambré et provoqué par un jeune homme en short et sweat à capuche. L'individu, qui a fait irruption sur la pelouse de Goodison Park, lui lance des doigts d'honneur et de copieuses insultes, tout en filmant la scène avec son téléphone portable, diffusée plus tard sur Twitter. Longtemps impassible, l'ancien capitaine d'Arsenal vrille en un quart de seconde. Sous le coup de l'énervement, il se retourne, empoigne le supporter d'Everton et le balaie avec la jambe droite pour le faire trébucher.