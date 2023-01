Vers un mercato record : comment le foot anglais peut-il (encore) dépenser autant d'argent ?

Des millions comme s'il en pleuvait. Et, à quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, mardi 31 janvier à 23h59, le compteur n'a pas fini de défiler. Alors qu'ailleurs en Europe, les clubs s'affairent pour se renforcer à moindre frais, en ayant recours à des prêts (avec ou sans option d'achat, obligatoire ou non), la Premier League ne fait - encore une fois - rien comme les autres. Selon le rapport annuel de l'Observatoire du football CIES, dans le Top 50 des formations qui ont l'argent facile, l'été dernier et cet hiver, 19 sont anglaises. Un classement honorifique au sommet duquel trône Chelsea.

Après avoir mis (généreusement) la main à la poche lors de la fenêtre estivale, en signant Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly notamment, Todd Boehly, le nouveau propriétaire arrivé en mai 2022 à la tête des Blues, a continué à faire des chèques en blanc en janvier. En tout et pour tout, été et hiver compris, le club - autrefois détenu par l'oligarque russe Roman Abramovitch - a dépensé 511 millions d'euros (hors bonus) pour acquérir 16 joueurs. Environ deux fois que ce que son dauphin, Manchester United, a mis au pot (272 millions d'euros pour 7 joueurs), selon le CIES.