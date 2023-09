Football : première victoire pour Thierry Henry à la tête des Espoirs

Après ce premier match, au cours duquel les regards étaient presque plus braqués vers le banc de touche que le terrain, les choses sérieuses vont commencer pour Thierry Henry et ses hommes. Lundi 11 septembre, les Bleuets se rendront en Slovénie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro espoirs 2025, qui s'achèveront à l'automne prochain. Entre-temps, ils feront un détour par les JO 2024, l'un des grands enjeux du mandat de l'ancien meilleur buteur de l'histoire des Bleus.