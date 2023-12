Dortmund-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match décisif de Ligue des champions ?

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund pour son dernier match de poules de la Ligue des champions. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait entraîner l'élimination du PSG de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre décisive ?

Le PSG au pied du mur. Avec deux victoires seulement lors de ses cinq premiers matchs européens, le Paris Saint-Germain se retrouve au bord du précipice au moment de se déplacer à Dortmund (Allemagne), ce mercredi, pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique figurent à la deuxième place du groupe F, avec 7 longueurs, devancés par leurs adversaires du soir (10), déjà qualifiés, et sous la menace de Newcastle (5) et Milan (5), qui s'affrontent dans le même temps.

La Ligue Europa en cas de scénario catastrophe

Pour le PSG, la donne est claire : le nul arraché in extremis face à Newcastle (1-1), il y a deux semaines, lui permet d'avoir son destin entre ses mains. En cas de succès, Kylian Mbappé et ses coéquipiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, comme toujours depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale. Tout autre résultat les obligerait à regarder du côté de l'Angleterre, où les Magpies reçoivent les Rossoneri. Un score défavorable enverrait Paris en Ligue Europa. Un séisme pour la locomotive du football français.

Un tel scénario, les Parisiens ne veulent pas franchement y croire. "Soyez positifs", a réclamé devant la presse Luis Enrique en réponse à une question évoquant une élimination prématurée. "Je me concentre tout le temps sur le positif. Et le positif est que l'issue de ce groupe très difficile dépend de nous pour nous qualifier et finir premiers." Car si le PSG peut prendre la porte, il peut aussi franchir la phase de poules avec les honneurs, en terminant à la première place du "groupe de la mort" en cas de victoire. Et ainsi s'offrir, sur le papier, un huitième de finale plus abordable.

Le coup d'envoi de cette rencontre, sans doute la plus importante de la saison parisienne jusqu'ici, sera donné sur la pelouse du Signal Iduna Park à 21h. Le match est à suivre en direct sur Canal+ et RMC Sport 1, et en live commenté sur TF1info.