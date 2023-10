PSG-AC Milan (3-0) : les Parisiens se relancent et reprennent la première place de leur groupe

Sans trembler, ou presque, car le PSG a démarré au petit trot. Durant la première demi-heure, l'AC Milan a pris le jeu à son compte. Seule une frappe de Kylian Mbappé (22'), captée par son coéquipier en équipe de France Mike Maignan, avait permis de répondre aux nombreux débordements et frappes de Rafael Leao (12', 16', 26'). Mais les Rossoneri, sans le savoir, ont laissé passer leur chance, et Mbappé les a punis. Servi par le désormais intouchable Warren Zaïre-Emery, 17 ans, le capitaine des Bleus s'est joué de Tomori, et fait trembler les filets de Maignan (1-0, 32'). Un but fidèle à ses caractéristiques, qui a lancé Paris, et éteint Milan.

Car au retour des vestiaires, les hommes de Stefano Pioli n'ont pu qu'observer la balade parisienne. Dès le coup d'envoi, Ousmane Dembélé a bien cru débloquer son compteur sous le maillot du club de la capitale (48'), mais une intervention de la VAR pour une faute préalable de Manuel Ugarte l'a privé de ce bonheur. Randal Kolo Muani, lui, a pu connaître ces instants de joie, après avoir repris un ballon repoussé par Maignan (2-0, 53'). En fin de rencontre, peu de temps après le poteau trouvé par Mbappé (82'), le Sud-Coréen Kang-In Lee, lui aussi servi par Zaïre-Emery, a participé à la fête et scellé la victoire parisienne (3-0, 89').