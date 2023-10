"Le ciel est sa limite" : Warren Zaïre-Emery, 17 ans et déjà tout d'un patron au PSG

"Il y a l'ambiance, le public qui pousse, je me sentais bien et m'étais bien préparé… Tant mieux, ça fait deux passes décisives en plus ! J'ai fait un bon match, mais il y a encore des choses à améliorer, et on va tout faire pour les améliorer", a réagi, humblement, au micro de Canal+ celui qui a été élu "homme du match" (63 ballons touchés, 8 récupérations et 4 occasions créées). Avant d'ajouter en zone mixte : "L'important c'est de tout donner, de rester soi-même, de jouer le football que j'ai appris. Ce n'est pas une question d'âge, pas de mentalité. Je donne tout sur le terrain, pour les coéquipiers. (…) Je prends confiance en moi, je me projette de plus en plus, je tente des choses, il y aura aussi plus de passes décisives et de buts j'espère."