Accusations de discrimination contre Christophe Galtier : placé sous protection, l'entraîneur du PSG dément

"Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat [...] pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent, et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables", poursuit son avocat. Des menaces prises au sérieux. D'après la même source, l'ancien entraîneur du Losc a été placé sous protection par son club.

Julien Fournier, parti du club en juillet 2022, a, lui, nié avoir fait fuiter le courriel à l'origine de la polémique. Il n'en a toutefois pas démenti l'existence, et s'est dit "révolté" par "le timing de ces révélations, tout autant que leur contenu".

Son contrat courant jusqu'en 2024 avec le PSG, Christophe Galtier connaît des moments délicats sous les couleurs parisiennes en cette fin de saison. L'élimination contre Marseille en Coupe de France, et surtout celle face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions, ont fragilisé sa position, alors que Paris n'a plus que le championnat et ses six points d'avance à sauver.