EN DIRECT - PSG-Barcelone : un classique qu'on attend de pied ferme

Après avoir sorti la Real Sociedad au tour précédent, le PSG accueille le Barça, mercredi 10 avril, pour un quart aller électrique de Ligue des champions. Le club de la capitale, emmené par Kylian Mbappé, va retrouver son "meilleur ennemi", avec l'objectif de faire un grand pas en direction du dernier carré. Un match à part à suivre dès 21h en notre compagnie.

Il y a des affiches qu'aucun amoureux de football censé ne manquerait. Parce qu'elles représentent, à elles seules, tout un pan de l'histoire du ballon rond. Celle entre le PSG et le Barça est un classique à part entière. Les routes du club parisien et de son homologue culé vont se croiser pour la cinquième fois en phase à élimination directe, la sixième fois en tout depuis 2013, couronnant leur affrontement comme l'un des plus récurrents sur la scène continentale.

Sept ans après la remontada concédée au Camp Nou, en huitièmes de finale retour (4-0, 6-1), avec à l'époque Luis Enrique sur le banc d'en face, et trois ans après la masterclass de Kylian Mbappé (1-1, 1-4), Paris retrouve son vieil ennemi catalan, mercredi 10 avril (à 21h, en live commenté sur TF1info), en quarts de la Ligue des champions.

En jeu : une place dans le dernier carré. "Chaque année, à cette période-là, c'est un tournant de la saison. À la fin du mois d'avril, on aura une indication sur quel type de saison on est à peu près susceptibles de faire. Vu la dynamique qu'on a actuellement, je suis sûr qu'on va tout donner", a promis Kylian Mbappé au micro de Téléfoot, qui a assuré "être prêt". "Après, le résultat, c'est dans les mains de Dieu."

Nul doute que les Parisiens, désormais entraînés par Luis Enrique, leur bourreau lors de la remontada en 2017, auront à cœur de forcer leur destin. En sortant les Blaugrana, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé, passé par Barcelone, se frotteraient en demies au vainqueur du quart entre l'Atlético et Dortmund, avec en prime un retour au Parc. Une voie royale sur laquelle il ne faudra pas trébucher.

Suivez ci-dessus PSG-Barcelone, l'un des chocs des quarts de finale, dans notre live commenté.