Ligue des champions : pourquoi le PSG peut renverser le Bayern Munich

Après son passage à vide cet hiver, avec cinq défaites entre janvier et février, le Paris Saint-Germain a retrouvé un peu de sa superbe. À l'image de leur victoire arrachée contre Lille le 19 février dernier (4-3), les coéquipiers de Marquinhos ont trouvé des ressorts tactiques et mentaux pour regagner le chemin de la victoire. Ils ont, depuis, confirmé leur renouveau avec de nettes victoires contre Marseille (0-3) puis Nantes. "Le plus important est que l'équipe s'est remis la tête à l'endroit", assure Kylian Mbappé. "Elle est prête à relever le défi."

Hasard ou non, ce second souffle coïncide avec la blessure de Neymar, sorti touché à la cheville lors du choc contre les Dogues. Sa saison est d'ores et déjà terminée, sa blessure nécessitant "trois à quatre mois" de convalescence. Le Brésilien absent, les Parisiens apparaissent plus cohérents sans le ballon et globalement plus solides collectivement. Le retour à un système avec trois défenseurs centraux, qui avait particulièrement bien fonctionné en fin d'été et début d'automne, n'y est sans doute pas étranger. "Est-ce que l'équipe est plus équilibrée (à deux devant plutôt qu'à trois, avec Mbappé et Lionel Messi, ndlr) ? Oui, de par les profils de nos milieux de terrain", concède Christophe Galtier, l'entraîneur parisien. "Est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, avoir 'Ney' est un plus", estime cependant le technicien.